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НОВОСТИ

Лукашенко сердечно поздравил Трампа с возвращением на должность президента США

20:00 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига», — говорится в поздравлении.

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