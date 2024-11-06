Лукашенко сердечно поздравил Трампа с возвращением на должность президента США

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига», — говорится в поздравлении.