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Тело Ленина пора захоронить рядом с его матерью — Слуцкий

10:05 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело Владимира Ленина нужно захоронить рядом с матерью, как он сам этого хотел. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Великой Октябрьской социалистической революции в своем телеграм-канале.

«Владимир Вольфович Жириновский называл все революции отвратительными, а их участников — мятежниками и мародерами. Основатель ЛДПР отмечал, что не будь Октябрьского переворота, Россия сегодня была бы самым процветающим государством. А в отношении мумии „вождя мирового пролетариата“ говорил: „Нельзя, чтобы в центре Москвы лежал труп человека, виновного в гибели миллионов наших граждан“. Пора захоронить тело Ленина рядом с его матерью, как он сам хотел», — говорится в публикации политика.

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