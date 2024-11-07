Тело Ленина пора захоронить рядом с его матерью — Слуцкий
10:05 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело Владимира Ленина нужно захоронить рядом с матерью, как он сам этого хотел. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Великой Октябрьской социалистической революции в своем телеграм-канале.
«Владимир Вольфович Жириновский называл все революции отвратительными, а их участников — мятежниками и мародерами. Основатель ЛДПР отмечал, что не будь Октябрьского переворота, Россия сегодня была бы самым процветающим государством. А в отношении мумии „вождя мирового пролетариата“ говорил: „Нельзя, чтобы в центре Москвы лежал труп человека, виновного в гибели миллионов наших граждан“. Пора захоронить тело Ленина рядом с его матерью, как он сам хотел», — говорится в публикации политика.
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