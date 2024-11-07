Страны коллективного Запада фактически живут в долг — Шойгу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны коллективного Запада фактически живут в долг, все больше государств отказываются от доллара и евро. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

«Выстроенная за последние несколько веков модель западной экономики, основанная на колониальных принципах, изживает себя. Падает конкурентоспособность. Сейчас страны коллективного Запада фактически живут в долг. <…> Все больше государств отказываются от доллара и евро как инструментов сбережения взаимных расчетов. Понятно, что такая ситуация западные элиты не устраивает», — сказал Шойгу.