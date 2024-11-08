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РФ открыта к диалогу по Украине, но это не означает изменения целей СВО — Песков

14:00 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова к диалогу по украинскому урегулированию, однако цели ее спецоперации остаются прежними. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент [Владимир Путин] ни разу не говорил о том, что цели специальной военной операции меняются. Наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними, — указал представитель Кремля. — Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло».

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