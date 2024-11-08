Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ работает, инфляция замедляется- Новак

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Банком России, работает, инфляция замедляется. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарном заседании Русского экономического форума.

«Понятно, что ЦБ проводит жесткую денежно-кредитную политику, как мы видим, чтобы сбить инфляционные процессы. На мой взгляд, это, в принципе, уже работает. Мы видим, что пиковая инфляция, которая была в июле, где-то 9,2%, она сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она составляет, по состоянию на 1 ноября, 8%», — сказал он.