Глава ЕК заявила, что ЕС получает много газа из РФ и его нужно заменить американским
20:40 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз все еще получает много природного газа из России, и его нужно заменить американским. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште.
«Вчера мы затронули (в телефонном разговоре с Дональдом Трампом — прим. ТАСС) общие интересы, например тему СПГ. Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» — сказала фон дер Ляйен.
НОВОСТИ
- 21:27 08.11.2024
- Минюст США утверждает, что Иран готовил покушение на Трампа
- 20:02 08.11.2024
- В Подмосковье прошел первый российский форум «Культура. Традиции. Наследие»
- 20:00 08.11.2024
- Минсельхоз Франции ожидает снижения производства вина в стране на 23%
- 19:20 08.11.2024
- Критиковавший вторжение в Курскую область генерал уволился из ВСУ по состоянию здоровья
- 18:40 08.11.2024
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 ноября составили 2,535 трлн руб. — Минфин
- 18:00 08.11.2024
- Хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе Неватим
- 17:32 08.11.2024
- Лидеры ЕС обсуждают, сможет ли сообщество продолжить помощь Киеву без США — Bloomberg
- 17:12 08.11.2024
- Российские войска перерезают трассу Запорожье — Курахово, сообщил Рогов
- 17:00 08.11.2024
- МВД РФ возбудило 4 тысячи уголовных дел в рамках операции «Нелегал»
- 16:32 08.11.2024
- Партия коммунистов Молдавии не признает Санду президентом и референдум о вступлении в ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать