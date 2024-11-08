Глава ЕК заявила, что ЕС получает много газа из РФ и его нужно заменить американским

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз все еще получает много природного газа из России, и его нужно заменить американским. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште.

«Вчера мы затронули (в телефонном разговоре с Дональдом Трампом — прим. ТАСС) общие интересы, например тему СПГ. Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» — сказала фон дер Ляйен.