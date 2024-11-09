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Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА над регионами России

08:30 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены 50 украинских БПЛА: 28 БПЛА над территорией Брянской области, 12 — над территорией Курской области, 4 — над территорией Новгородской области, 2 — над территорией Смоленской области, 2 — над территорией Тульской области и по 1 — над территориями Орловской и Тверской областей», — сообщили в Минобороны.

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