В Росгвардии женщины вместо пилоток будут носить шляпы

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщинам в Росгвардии заменили пилотки на шляпы. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, размещенном в пятницу на официальном интернет портале правовой информации.

«В описании форменной одежды лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением, <…> абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового (для лиц высшего начальствующего состава — красного) цвета и кокардой», — говорится в документе.

Кроме того, этим же документом указано, что мужчины и женщины в Росгвардии будут носить повседневный синий костюм и повседневные синие брюки, а начальствующему составу добавили канты и лампасы.

В документе указано, что финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, будет осуществляться без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета.