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В результате взрыва газа в Пятигорске погиб человек

11:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять квартир многоэтажного дома повреждены в результате взрыва газа с последующим возгорание в Пятигорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставрополью.

«В результате произошедшего повреждены девять квартир. По предварительным данным, в пяти из них вылетели двери, еще четыре повреждены серьезнее», — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже многоквартирного дома. В результате происшествия один человек погиб и один пострадал.

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