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Отечественные препараты по итогам 2025 года должны занять 90% фармрынка РФ — Минздрав

19:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке России должна составить не менее 90% по итогам 2025 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин в кулуарах первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

«Думаю, что <…> не менее 90%. Должны к этой цифре стремиться», — сказал Камкин, отвечая на вопрос о том, какую долю займет продукция российской фармпромышленности по итогам 2025 года. Он добавил, что это достаточно высокий уровень, перед властями стоит задача обеспечить импортонезависимость страны.

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