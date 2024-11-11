WP утверждает, что Трамп и Путин уже поговорили по телефону

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газета The Washington Post (WP) утверждает, что избранный президент США Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Издание ссылается на свои источники.

Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

По версии WP, Трамп и Путин говорили о ситуации на Украине. Они обсудили цель установления мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить «скорое разрешение войны на Украине», пишет издание.