0
0
104
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами России

09:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области и два — над территорией Курской области», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 12.11.2024
Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области
0
55
09:05 12.11.2024
КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ
0
107
22:40 11.11.2024
Поставки газа РФ по трубе в Китай в 2024 г. превысят контрактные обязательства
0
790
22:00 11.11.2024
Киев готовит массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области, заявил Рогов
0
829
21:20 11.11.2024
Глава Минфина Израиля анонсировал подготовку частичной аннексии Западного берега
0
857
20:40 11.11.2024
Иноагенты не смогут вывести за рубеж рубли с российских спецсчетов — Володин
0
902
20:00 11.11.2024
Затраты на восстановление Курской области после вторжения ВСУ составят более 700 млрд руб.
0
901
19:20 11.11.2024
Зеленский требует посадить политика, призвавшего к переговорам с РФ — депутат
0
1018
18:40 11.11.2024
Патрушев предупредил о возможных новых диверсиях со стороны англосаксов
0
990
18:00 11.11.2024
Киев под видом эвакуации харьковчан уничтожает села перед приходом ВС РФ — Ганчев
0
1019

Возврат к списку