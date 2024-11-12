Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами России
09:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области и два — над территорией Курской области», — сообщили там.
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