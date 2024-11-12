Войска РФ в случае прорыва обороны ВСУ у Красноармейска быстро достигнут Днепра — эксперт

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в случае прорыва обороны ВСУ у Красноармейска (украинское название — Покровск) могут быстро преодолеть почти 150 км и достигнуть Днепра. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу NTV.

Специалист указал на то, что за Красноармейском «в действительности почти нет оборонительных позиций [ВСУ]». «Если россиянам удастся там прорваться, то затем все может развиваться очень быстро. Тогда они могут быстро продвинуться почти на 150 км до берега Днепра», — считает Райснер.

Эксперт отметил, что многие из украинских подразделений на этом участке фронта укомплектованы лишь на 50%. «В окопах не хватает людей, ротация больше невозможна», — заметил он. Райснер напомнил, что Красноармейск является важным логистическим узлом для ВСУ, оттуда осуществляется снабжение украинских подразделений в Донбассе. Кроме того, что город, по его мнению, выполняет роль своего рода крепости на третьей линии обороны ВСУ.