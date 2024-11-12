МИД Молдавии вручил ноту протеста послу РФ после утверждений о вмешательстве в выборы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Молдавии вручил ноту протеста послу РФ Олегу Озерову после утверждений Кишинева о якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента республики.

«МИД вручил сегодня послу Российской Федерации в Республике Молдова Олегу Озерову в ходе встречи ноту решительного протеста против незаконного и преднамеренного вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс Республики Молдова с целью искажения результатов президентских выборов и конституционного республиканского референдума, подрыва и делегитимации демократического процесса в Республике Молдова», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.