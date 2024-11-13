Китай и РФ должны лучше защищать интересы безопасности — член политбюро ЦК Компартии КНР
09:32 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай и Россия должны лучше защищать интересы безопасности двух стран и международного сообщества, заявил руководитель политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.
«Благодаря совместным усилиям обеих сторон китайско-российские отношения отвечают национальным интересам двух стран, придерживаются духа постоянного добрососедства и дружбы, а также поддерживают здоровое и стабильное развитие», — заявил Чэнь Вэньцин. Он добавил, что китайско-российский механизм сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности стал важной платформой для сотрудничества двух стран в правоохранительной сфере и безопасности. «С момента его создания 11 лет назад было достигнуто множество практических результатов, что обеспечило надежную гарантию для обогащения и расширения внутреннего содержания безопасности в двусторонних отношениях и создания линии безопасности между двумя странами», — подчеркнул Чэнь Вэньцин.
«Компетентные ведомства двух стран должны продолжать опираться на механизм для всесторонней реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, усиливать возрождение, укреплять сотрудничество между двумя странами и взаимное доверие, лучше защищать интересы безопасности двух стран и международного сообщества, а также постоянно обогащать содержание китайско-российских отношений в новую эпоху», — отметил он.
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