В Киеве обеспокоены отсутствием Помпео в будущей администрации Трампа — The Economist
10:00 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские службы безопасности считают крайне негативным для Киева отсутствие бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущем кабинете избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник журнал The Economist со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в украинской службе безопасности.
«Это очень негативное развитие событий», — сказал он. В Киеве полагают, что Помпео, руководивший Госдепартаментом с 2018 по 2021 год, более сочувственно относится к Украине, чем те, кто может занять важные с точки зрения внешней политики позиции в будущей американской администрации, говорится в статье.
12 ноября Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца (республиканец от штата Флорида) помощником по национальной безопасности. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала, что окружение Трампа ожидает, что он назначит сенатора Марко Рубио (от штата Флорида) госсекретарем при своей администрации. По их сведениям, хотя Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает эта кандидатура.
The Economist называет Уолтца и Рубио «относительными ястребами».
НОВОСТИ
- 09:32 13.11.2024
- Китай и РФ должны лучше защищать интересы безопасности — член политбюро ЦК Компартии КНР
- 09:20 13.11.2024
- Трамп объявил, что Маск и Рамасвами будут повышать эффективность правительства США
- 09:05 13.11.2024
- Глава ДНР Пушилин оценил разрушения в Угледаре как очень серьезные
- 09:00 13.11.2024
- Над регионами РФ за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА
- 22:40 12.11.2024
- Президент ФРГ одобрил проведение досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля 2025 года
- 22:00 12.11.2024
- Хуситы заявили об ударе по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море
- 21:20 12.11.2024
- Принадлежащая россиянам арена в Хельсинки продана финским инвесторам — СМИ
- 20:40 12.11.2024
- Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 — депутат
- 20:00 12.11.2024
- ВВП России за три квартала 2024 года вырос более чем на 4% — Мишустин
- 19:20 12.11.2024
- 20 тыс. участников СВО и их детей зачислены в колледжи в этом учебном году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать