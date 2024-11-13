В Киеве обеспокоены отсутствием Помпео в будущей администрации Трампа — The Economist

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские службы безопасности считают крайне негативным для Киева отсутствие бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущем кабинете избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник журнал The Economist со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в украинской службе безопасности.

«Это очень негативное развитие событий», — сказал он. В Киеве полагают, что Помпео, руководивший Госдепартаментом с 2018 по 2021 год, более сочувственно относится к Украине, чем те, кто может занять важные с точки зрения внешней политики позиции в будущей американской администрации, говорится в статье.

12 ноября Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца (республиканец от штата Флорида) помощником по национальной безопасности. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала, что окружение Трампа ожидает, что он назначит сенатора Марко Рубио (от штата Флорида) госсекретарем при своей администрации. По их сведениям, хотя Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает эта кандидатура.

The Economist называет Уолтца и Рубио «относительными ястребами».