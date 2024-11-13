Легковая машина взорвалась в Севастополе, погиб военнослужащий
12:20 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобиль взорвался в Севастополе, находившийся за рулем военнослужащий погиб от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Сегодня в Севастополе в 09:53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль. В 09:59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший — военнослужащий», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
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