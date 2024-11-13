0
0
125
НОВОСТИ

Легковая машина взорвалась в Севастополе, погиб военнослужащий

12:20 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль взорвался в Севастополе, находившийся за рулем военнослужащий погиб от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня в Севастополе в 09:53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль. В 09:59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший — военнослужащий», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 13.11.2024
Турции предложили статус государства — партнера БРИКС — министр торговли
0
10
12:32 13.11.2024
Новых льготных ипотечных программ пока в РФ не будет — Хуснуллин
0
93
12:05 13.11.2024
Прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря — Песков
0
143
12:00 13.11.2024
Мишустин прилетел в Баку на климатическую конференцию ООН
0
146
11:32 13.11.2024
На Украине из-за дефицита ограничили энергопотребление для бизнеса и промышленности
0
210
11:20 13.11.2024
Британка Саманта Харви получила Букеровскую премию по литературе за 2024 год
0
228
11:05 13.11.2024
В Нижнем Тагиле пресечен теракт на электроподстанции, питающей предприятие ВПК — ФСБ
0
250
11:00 13.11.2024
Львова-Белова предложила собирать консилиумы при помещении детей в интернаты
0
213
10:32 13.11.2024
Монголия должна потратить более 50% своего ВВП на выполнение Парижского соглашения
0
298
10:20 13.11.2024
Подрывом дамбы ВСУ затопили собственные позиции под Кураховом — силовики
0
323

Возврат к списку