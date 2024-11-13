Легковая машина взорвалась в Севастополе, погиб военнослужащий

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль взорвался в Севастополе, находившийся за рулем военнослужащий погиб от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня в Севастополе в 09:53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль. В 09:59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший — военнослужащий», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.