Орешкин назвал архаикой глобальную финансовую систему, основанную на банках
13:05 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глобальная финансовая система, основанная на международных банках, устарела и в течение 10-15 лет должна кардинально поменяться. Такое мнение высказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».
«Мое твердое убеждение, что глобальная финансовая система, основанная на международных банках, — это просто архаика, она устарела. И в течение условно 10-15 лет она должна кардинально измениться. И ту маржу, которую глобальные банки снимают с мировой экономики, это не позволительно большой платеж мировой экономики. Поэтому за счет новых цифровых технологий здесь будут происходить изменения „, — отметил он.
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