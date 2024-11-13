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НОВОСТИ

Поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб будущему Германии — Шольц

17:12 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров.

«Да, правильно то, что мы сделали для организации поддержки. Но нужно ответить на один вопрос: должна ли помощь Украине финансироваться более чем на 12 млрд евро из германского бюджета в ущерб решениям, необходимым для будущего нашей страны? Мой ответ — нет», — сказал Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге. По его словам, это не должно отражаться на пенсиях граждан. «Не со мной», — подчеркнул канцлер.

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