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Иноагенты получат доступ к рублям на спецсчетах только при отмене своего статуса — Володин

09:05 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иноагенты смогут распоряжаться денежными средствами со спецсчетов только после того, как выйдут из статуса лиц, находящихся под иностранным влиянием. По решению суда эти средства могут быть зачислены в бюджет, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте о спецсчетах для выплат иноагентам за интеллектуальную деятельность, который депутаты намерены внести в Госдуму в четверг.

«Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. По решению суда возможно зачисление средств в бюджет», — отметил Володин. Он добавил, что если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то «это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары».

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