0
0
89
НОВОСТИ

Власти РФ планируют поэтапно запретить пластиковую посуду на Байкале

20:30 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о поэтапном запрете использования пластиковой и другой неразлагаемой посуды и упаковки в районе Байкала. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ представить предложения о поэтапном введении в границах Байкальской природной территории запрета на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов, в том числе предусмотрев необходимость нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал», — говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам совещания с кабмином.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 17.05.2025
В результате столкновения вертолетов в Финляндии погибли 5 человек
0
115
20:00 17.05.2025
Медведев предостерег, что неудачные переговоры могут спровоцировать более ужасную войну
0
224
19:30 17.05.2025
Армия Израиля уничтожила двухкилометровый туннель и десятки радикалов на севере Газы
0
240
19:00 17.05.2025
США должны уйти с Ближнего Востока, считает лидер Ирана
0
285
18:30 17.05.2025
Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону Украину и торговлю
0
304
18:00 17.05.2025
Путин поручил до 2030 года построить и запустить газопровод Волхов — Мурманск
0
340
17:00 17.05.2025
На инаугурационную мессу Льва XIV от РФ прибудет министр культуры Любимова
0
362
16:00 17.05.2025
ВСУ потеряли в зоне СВО за сутки до 1 345 военных
0
422
15:00 17.05.2025
Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить гражданство РФ упрощенно
0
444
14:00 17.05.2025
Российские войска освободили Александрополь в ДНР
0
521

Возврат к списку