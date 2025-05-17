Власти РФ планируют поэтапно запретить пластиковую посуду на Байкале

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о поэтапном запрете использования пластиковой и другой неразлагаемой посуды и упаковки в районе Байкала. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ представить предложения о поэтапном введении в границах Байкальской природной территории запрета на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов, в том числе предусмотрев необходимость нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал», — говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам совещания с кабмином.