Власти РФ планируют поэтапно запретить пластиковую посуду на Байкале
20:30 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о поэтапном запрете использования пластиковой и другой неразлагаемой посуды и упаковки в районе Байкала. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству РФ представить предложения о поэтапном введении в границах Байкальской природной территории запрета на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов, в том числе предусмотрев необходимость нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал», — говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам совещания с кабмином.
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