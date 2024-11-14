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ФСБ задержала россиянина за передачу военной разведке Украины данных о предприятии ОПК

13:05 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала россиянина, передававшего военной разведке Украины данные о работе одного предприятий ОПК в Центральном федеральном округе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России 2003 г. р. по подозрению в совершении государственной измены, — сообщили в ЦОС ФСБ. — По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа».

По данным ФСБ, подозреваемый инициативно установил контакт посредством интернет-мессенджера с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

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