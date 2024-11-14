Рост ВВП за январь — сентябрь РФ составил 4,2%, несмотря на санкции — Мишустин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП РФ составил 4,2% по итогам девяти месяцев этого года, несмотря на санкции. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание по экономическим вопросам.

«Обсудим основные тенденции, влияющие на деловую активность в целом в стране, прежде всего вопросы экономического роста, инфляции. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств, по уточненной оценке министерства экономического развития по итогам девяти месяцев ВВП прибавил 4,2%», — сказал Мишустин, отметив, что основной вклад в динамику по-прежнему вносят обрабатывающие производства.