Нелегальные продажи воды в бутылках в России снизились в 17 раз
15:12 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем нелегальных продаж бутилированной воды в РФ благодаря разрешительному режиму упал в 17 раз за последние девять месяцев — с 1,21 млн единиц в марте 2024 года до 70 тысяч в ноябре. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).
«Кассы не дали продать почти 56 млн литров воды с признаками контрафакта, 7 млн литров просрочки и более 53 млн литров воды неизвестного происхождения. В марте этого года количество повторных продаж составляло 1,21 млн штук, за 9 месяцев это количество сократилось в 17 раз, до 0,07 млн штук. Речь идет о бутылках, которые пытались продать дважды — это является признаком контрафакта», — рассказал руководитель проектов главного отдела конструктора ЦРПТ Игорь Визгин.
Новый механизм контроля повторных продаж, когда один и тот же код маркировки наносится на товар дважды и более раз, начал работать с 1 мая текущего года, хотя большая участь участников подключилась к разрешительному режиму заранее, отметили в операторе. Он позволяет блокировать продажу нелегальной продукции на кассах, что снижает количество контрафакта и повышает безопасность потребителей.
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