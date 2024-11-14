Глава МИД Словакии: Мы заинтересованы в сохранении поставок нефти из РФ

21:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия заинтересована в сохранении поставок нефти из РФ и поднимет в Еврокомиссии вопрос о продлении для себя исключения из санкционного запрета на импорт этого вида российского энергетического сырья. Об этом сообщил журналистам находящийся в Венгрии с рабочим визитом министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

«Мы заинтересованы в сохранении поставок нефти из РФ, — отметил он. — Перед Еврокомиссией мы хотим поставить вопрос о продлении исключения [из запрета] на импорт российской нефти». Расположенный в Братиславе нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft, один из крупнейших в Центральной Европе, рассчитан на переработку российского нефти. Если отказаться от нее, то, по словам министра, это проведет к крупным производственным сбоям на предприятии, снабжающим автомобильным топливом многие страны Евросоюза. Кроме того, его также получает Украина.

«Россия для Словакии была надежным партнером <…> и всегда выполняла свои обязательства по контрактам на поставку ядерного топлива, газа или нефти», — сказал Бланар.