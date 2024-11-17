Песков рассказал о тональности беседы Путина и Шольца
11:45 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тональность телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца была деловой, а беседа получилась весьма откровенной. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор: детальный, ну и весьма откровенный, потому как излагалась позиция сторон взаимно», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, почему этот разговор состоялся именно сейчас, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «ситуация имеет свою диалектику развития». «Безусловно, все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога. Это в данном случае может только приветствоваться, тем более что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору», — подчеркнул Песков.
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца проходил на русском языке через переводчика несмотря на то, что российский лидер знает немецкий язык. «На русском, конечно, через переводчика», — рассказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был опубликован в телеграм-канале журналиста.
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