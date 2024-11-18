Глава МИД ФРГ Бербок поддержала решение США об ударах вглубь РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок («зеленые») вопреки позиции канцлера Олафа Шольца положительно оценила решение американского президента Джо Байдена одобрить удары ракетами ATACMS вглубь территории России.

«Уже давно известно, что я и [министр по делам экономики и защиты климата ФРГ] Роберт Хабек, моя партия относятся к этому точно так же, как и наши восточноевропейские партнеры, как британцы, как французы и как американцы», — утверждала она в интервью радиостанции rbb24. «И это в рамках международного права», — заявила Бербок. С ее точки зрения, удары ракетами ATACMS могут уничтожать пусковые ракетные установки в России.