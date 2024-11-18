0
0
227
НОВОСТИ

Глава МИД ФРГ Бербок поддержала решение США об ударах вглубь РФ

12:05 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок («зеленые») вопреки позиции канцлера Олафа Шольца положительно оценила решение американского президента Джо Байдена одобрить удары ракетами ATACMS вглубь территории России.

«Уже давно известно, что я и [министр по делам экономики и защиты климата ФРГ] Роберт Хабек, моя партия относятся к этому точно так же, как и наши восточноевропейские партнеры, как британцы, как французы и как американцы», — утверждала она в интервью радиостанции rbb24. «И это в рамках международного права», — заявила Бербок. С ее точки зрения, удары ракетами ATACMS могут уничтожать пусковые ракетные установки в России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 18.11.2024
Для России неприемлема заморозка конфликта на Украине — Песков
0
39
13:05 18.11.2024
Франция не меняла свою позицию по ударам вглубь РФ — МИД
0
82
13:00 18.11.2024
США виновны в разжигании конфликта на Украине — МИД Ирана
0
79
12:32 18.11.2024
Боррель признал, что не смог разблокировать поставки оружия Киеву через Еврофонд мира
0
145
12:20 18.11.2024
Главная новогодняя ель России приедет в Кремль из подмосковной деревни Знаменка
0
155
12:00 18.11.2024
Запад готов расширить войну на Украине до глобальных масштабов — Сийярто
0
226
11:32 18.11.2024
Действия оппозиции в Абхазии содержат признаки попытки захвата власти - Минюст республики
0
234
11:20 18.11.2024
ФСБ задержала россиянина, готовившего теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях
0
234
11:05 18.11.2024
ВСУ пытаются перебрасывать резервы в город Курахово — Пушилин
0
314
11:00 18.11.2024
Израиль впервые с начала операции в Ливане ввел на его территорию тяжелую артиллерию
0
271

Возврат к списку