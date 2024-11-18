Песков назвал безрассудным решение США по ударам вглубь России

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США одобрить удары вглубь России дальнобойным оружием опасно и безрассудно. Оно качественно повышает уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в кабмине ФРГ подтвердили, что Вашингтон проинформировал Берлин о решении санкционировать удары вглубь российской территории. Это первая официальная информация о решении властей США, ранее были лишь сообщения в западных СМИ.

«Все больше и больше тревожной информации поступает, — отметил Песков, комментируя сообщения из Берлина. — Действительно, это решение безрассудное, опасное, направленное на качественное изменение, качественное повышение уровня вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».