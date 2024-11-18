В ООН призвали обеспечить безопасность гражданских лиц в свете публикации NYT об ударах вглубь России

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН призывает к обеспечению безопасности гражданских лиц на фоне сообщений о том, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — сказал он, комментируя соответствующее сообщение газеты The New York Times.