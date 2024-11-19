0
0
121
НОВОСТИ

Си Цзиньпин и Путин заложили основу для следующего этапа стратегических отношений — Ван И

10:20 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время саммита БРИКС в Казани заложила стратегическую основу для следующего этапа развития отношений между двумя странами. Об этом, как указывается в сообщении на сайте китайского МИД, заявил министр иностранных дел Ван И в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе общения на полях саммита Группы двадцати в Рио-де-Жанейро.

«Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Путина во время казанского саммита [БРИКС] заложила стратегическую основу для следующего этапа развития отношений между двумя государствами», — сказал министр.

Китай, продолжил он, «готов сотрудничать с Россией в целях дальнейшего укрепления сотрудничества и сопряжения, содействия постоянному обновлению китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и внесения должного вклада в развитие и возрождение своих стран и реформирование глобального управления».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9154
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9545
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
8991
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9228
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9142
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9172
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9127
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9178
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9091
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9056

Возврат к списку