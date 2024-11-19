Си Цзиньпин и Путин заложили основу для следующего этапа стратегических отношений — Ван И

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время саммита БРИКС в Казани заложила стратегическую основу для следующего этапа развития отношений между двумя странами. Об этом, как указывается в сообщении на сайте китайского МИД, заявил министр иностранных дел Ван И в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе общения на полях саммита Группы двадцати в Рио-де-Жанейро.

«Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Путина во время казанского саммита [БРИКС] заложила стратегическую основу для следующего этапа развития отношений между двумя государствами», — сказал министр.

Китай, продолжил он, «готов сотрудничать с Россией в целях дальнейшего укрепления сотрудничества и сопряжения, содействия постоянному обновлению китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и внесения должного вклада в развитие и возрождение своих стран и реформирование глобального управления».