Си Цзиньпин и Путин заложили основу для следующего этапа стратегических отношений — Ван И
10:20 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время саммита БРИКС в Казани заложила стратегическую основу для следующего этапа развития отношений между двумя странами. Об этом, как указывается в сообщении на сайте китайского МИД, заявил министр иностранных дел Ван И в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе общения на полях саммита Группы двадцати в Рио-де-Жанейро.
«Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Путина во время казанского саммита [БРИКС] заложила стратегическую основу для следующего этапа развития отношений между двумя государствами», — сказал министр.
Китай, продолжил он, «готов сотрудничать с Россией в целях дальнейшего укрепления сотрудничества и сопряжения, содействия постоянному обновлению китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и внесения должного вклада в развитие и возрождение своих стран и реформирование глобального управления».
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