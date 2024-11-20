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Наталья Сергунина: С начала года к столичным онлайн-сервисам для малого бизнеса обратились 127 000 раз

14:55 20.11.2024

Портал «Малый бизнес Москвы», на котором собраны более 35 онлайн-сервисов для начинающих и действующих предпринимателей, оказался очень популярен у столичных бизнесменов. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, с начала 2024 года представители малого и среднего предпринимательства воспользовались городскими онлайн-сервисами 127 тыс. раз, что почти на 20% больше, чем за тот же период 2023 года.

Чаще всего бизнесмены пользовались онлайн-сервисом «Законодательный бизнес-дайджест», где собраны свежие правовые новости, нормативные акты и законопроекты. Интерес к ресурсу увеличился в семь раз, с января подборка была просмотрена 34 тыс. посетителями. На втором месте по популярности оказалась услуга «Проверь законность вывески», которую выбрали 27,5 тыс. раз (на 20% больше, чем за тот же период 2023 года). Услуга позволяет понять, нет ли нарушения в размещении рекламной конструкции и в какие сроки необходимо устранить недостатки, если они обнаружились. Примерно 14 тыс. обращений поступило на онлайн-сервис «Проверка контрагентов», позволяющий оценить надежность потенциальных партнеров перед заключением сделки. Также бизнесмены более 6 тыс. раз бронировали места для работы с помощью услуги «Запись в бесплатный коворкинг».

А среди начинающих предпринимателей наиболее востребован был сервис «Бизнес-боксы», объединяющий бесплатные предложения для запуска своего дела – от подключения онлайн-бухгалтерии до создания сайта. В 2024 году им воспользовались около 5 тыс. раз, что в 3 раза больше, чем в 2023 году.

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