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ФНБ в 2024 г. будет пополнен на сумму примерно от 1,3 до 1,4 трлн руб. — Силуанов

11:32 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в этом году будет пополнен на сумму примерно от 1,3 до 1,4 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Кстати говоря, в этом году мы пополним ФНБ на сумму примерно от 1,3 до 1,4 трлн рублей. Хороший задел для нашего финансового запаса, подушки безопасности, как мы всегда говорим, для выполнения бюджетных обязательств. Независимо от ценовых колебаний мы все свои планы исполним, бюджет будет выполнен. Об этом мы тоже неоднократно говорили, и это так и будет», — сказал Силуанов.

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