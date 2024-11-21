Никакие санкции Запада не приведут к ограничению внешней торговли РФ — Силуанов
12:20 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никакие санкции Запада не приведут к ограничению внешней торговли РФ, импорт растет, торговый оборот нормализуется. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
«Мы видим, что за последнее время наш торговый оборот в последние месяцы увеличивается, растет, нормализуется. Импорт за последние месяцы подрос. Это о чем говорит? О том, что несмотря на все эти запреты, все равно участники внешнеторговых операций, внешнеторговой деятельности найдут возможности, как рассчитаться за поставляемые или приобретаемые товары. Мы же с вами говорили, что это и расчет в национальных валютах, это и расчеты в рамках клиринговых операций между экспортерами и импортерами, это расчеты в цифровых финансовых активах. Поэтому никакие ограничения, которые вводятся, не будут приводить к ограничению внешней торговли», — сказал министр финансов.
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