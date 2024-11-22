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Действия МУС вряд ли чему-то способствуют, в том числе миру на Ближнем Востоке — Песков

14:32 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Международного уголовного суда (МУС) вряд ли чему-то способствуют, в том числе и ближневосточному урегулированию. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«В целом действия МУС вряд ли чему-то помогают», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли решение МУС выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта способствовать урегулированию на Ближнем Востоке или, наоборот, будет только мешать.

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