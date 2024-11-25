У Киева нет шансов вернуть утраченные территории — основатель ЧВК Blackwater

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не сможет отвоевать утраченные территории на востоке страны. Такое мнение выразил бывший офицер Сил специальных операций (SEAL) ВМС США и основатель одной из крупнейших американских ЧВК Blackwater Эрик Принс.

«Нет никаких шансов, что Украина вернет себе <…> (утраченные восточные территории — прим. ТАСС), тем более Крым», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, отметив, что украинский конфликт необходимо завершить в ближайшее время. Основатель Blackwater надеется, что избранный президент США Дональд Трамп «займется этим буквально с первого дня».

Принс также назвал крайне безответственным решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена разрешить использование американских ракет для ударов вглубь России. Ответ со стороны РФ в виде запуска способной нести ядерный заряд и неуязвимой для систем противоракетной обороны баллистической ракеты продемонстрировал Западу, что «это не та игра, в которую нужно дальше играть», добавил эксперт.