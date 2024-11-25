Экоактивисты заблокировали крупнейшую транспортную артерию Варшавы

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экоактивисты из организации Ostatnie Pokolenie («Последнее поколение») заблокировали одну из крупнейших транспортных артерий Варшавы — Вислостраду, проходящую через польскую столицу с севера на юг. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По его данным, группа участников акции с плакатами перекрыла движение в одном из тоннелей трассы в утренние часы, что привело к возникновению большой автомобильной пробки.

«Когда правительство игнорирует голос граждан и сознательно ускоряет климатический кризис, протесты будут все сильнее и все чувствительнее», — сообщил телеканалу один из руководителей акции.

Прибывшая вскоре на место полиция вытеснила экоактивистов на обочину, и движение было восстановлено. Задержания участников не производились.

В июле члены Ostatnie Pokolenie спровоцировали пробки в центре Варшавы, приклеив себя к проезжей части. До этого экоактивисты сорвали концерт классической музыки в Варшавской филармонии и облили краской памятник Варшавской сирене, который является одной из главных достопримечательностей польской столицы.