Контуры платежной системы BRICS Bridge могут проявиться уже к 2025 году
13:05 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принципы работы платежной системы BRICS Bridge могут стать известны уже к 2025 году. Такое мнение выразил советник при ректорате — заместитель проректора по правовым, административным вопросам и цифровизации, доцент кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России Александр Уланов.
«BRICS Bridge — это флагманская инициатива объединения в экономической области. Она подразумевает на данном этапе стыковку действующих систем цифровых валют стран-участниц, это перспективный инструмент, который позволит снизить санкционное давление, например, на Россию или Иран, — сказал он в ходе круглого стола на тему: „Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области цифровой экономики“. — Сейчас обсуждаются различные методы, как это можно сделать, вырисовываются контуры, думаю, уже в следующем году станет понятно, как будет вырисовываться эта система, думаю в самое ближайшее время».
По словам Уланова, данная инициатива перспективна, так как западные санкции в отношении системы передачи финансовой информации наносят большой урон мировой экономике. «Развитие подобных инструментов на уровне объединения позволит смягчить влияние санкций», — добавил эксперт.
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