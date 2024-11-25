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В Испании подали иск против Хуана Карлоса I по обвинению в налоговых преступлениях

14:12 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшие испанские судьи и прокуроры подали совместный иск против почетного короля Хуана Карлоса I по обвинению в пяти налоговых преступлениях. Об этом сообщила телерадиокомпания RTVE.

Жалоба была подана в Верховный суд страны. В иске речь идет о нарушениях, которые произошли с 2014 по 2018 год. Заявители утверждают, что попытки экс-главы государства урегулировать с помощью выплат ситуацию с налогами не соответствуют требованиям закона, поскольку это было сделано уже после того, как Хуана Карлоса I уведомили о начатом расследовании. В частности, ранее почетный король выплатил задолженности по налогам на сумму более 600 тыс. евро и еще около 4,4 млн евро.

3 августа 2020 года стало официально известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну на фоне скандала, в который он оказался замешан. С тех пор он проживает в ОАЭ. В марте 2022 года прокуратура Испании объявила о закрытии следственных действий.

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