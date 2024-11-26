Команда тренинга Cyber Polygon 2024 рассказала, как компаниям лучше обеспечивать свою кибербезопасность

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В нынешнем году международная инициатива BI.ZONE – тренинг Cyber Polygon - была приурочена к MENA ISC, крупнейшей конференции по кибербезопасности в регионе. В событии участвовали более 300 организаций из 65 государств. Инициатива направлена на повышение глобальной киберустойчивости и укрепление кибербезопасности. На Cyber Polygon 2024 командам нужно было расследовать сложную таргетированную кибератаку, используя классические методы цифровой криминалистики и threat hunting (проактивная деятельность по киберзащите). С заданиями успешнее справились провайдеры коммерческих SOC (security operations center - центров мониторинга и контроля информационной безопасности). Команды из финансового, промышленного и государственного секторов также продемонстрировали высокие результаты и вошли в десятку лучших. Cпециалисты активнее использовали инструменты типа EDR, XDR и SOAR и меньше применяли методы классической компьютерной криминалистики. Команды стали более эффективно справляться с заданиями из области защиты контейнерных сред и компьютерной криминалистики.

Как отмечает директор по продуктам и технологиям BI.ZONE Муслим Меджлумов, киберпреступники постоянно используют новые инструменты и усложняют атаки. «Поэтому важно расширять практические знания специалистов по защите, - говорит он. - Тему нашего тренинга мы выбрали неслучайно, поскольку угроз, на которых основан сценарий, становится все больше. Подготовленный сценарий включал в себя реальные инциденты из практики BI.ZONE, которые мы собрали в одну цельную атаку. Чтобы эффективно отражать таргетированные атаки, мы рекомендуем организациям постоянно участвовать в таких практических тренингах, как Cyber Polygon, укреплять и наращивать свои компетенции».

По результатам тренинга команда Cyber Polygon опубликовала аналитический отчет, представив рекомендации для участников события. Были выделены несколько трендов. В частности, специалистам предлагают использовать классическую компьютерную криминалистику, осваивать инструменты с открытым исходным кодом, такие как Elasticsearch, Logstash, EricZimmerman tools, GoogleContainerTools, Msitools, и работать с сырыми данными. Также рекомендуется погружаться в смежные направления кибербезопасности, изучать тактики и техники атакующих, а также практиковать формат purple team, объединяющий усилия red и blue team.