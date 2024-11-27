22 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами РФ
09:00 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Смоленской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 10 БПЛА — над территорией Ростовской области, 7 — над территорией Белгородской, 2 — над территорией Воронежской и по одному — над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей», — сказали в ведомстве.
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