180 тыс. детей должны родиться в РФ с помощью ЭКО к 2030 году — Минздрав РФ
13:05 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство здравоохранения РФ ожидает около 30 тыс. дополнительных рождений детей с помощью технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) ежегодно, к 2030 году по итогам реализации национального проекта «Семья» в России должны родиться 180 тыс. детей. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
«Отдельное направление у нас — это экстракорпоральное оплодотворение. У нас ежегодно ожидается порядка 30 тыс. дополнительных рождений благодаря применению данных технологий. И к концу 2030 года мы должны достичь нарастающим итогом до 180 тыс. дополнительных рождений. Во всех регионах у нас будут подготовлены соответствующие региональные программы и пройдут утверждения в Минздраве», — сказал Фисенко на заседании экспертного совета при заместителе председателя Госдумы Владиславе Даванкове по вопросам развития здравоохранения в РФ.
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