0
0
0
НОВОСТИ

180 тыс. детей должны родиться в РФ с помощью ЭКО к 2030 году — Минздрав РФ

13:05 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения РФ ожидает около 30 тыс. дополнительных рождений детей с помощью технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) ежегодно, к 2030 году по итогам реализации национального проекта «Семья» в России должны родиться 180 тыс. детей. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

«Отдельное направление у нас — это экстракорпоральное оплодотворение. У нас ежегодно ожидается порядка 30 тыс. дополнительных рождений благодаря применению данных технологий. И к концу 2030 года мы должны достичь нарастающим итогом до 180 тыс. дополнительных рождений. Во всех регионах у нас будут подготовлены соответствующие региональные программы и пройдут утверждения в Минздраве», — сказал Фисенко на заседании экспертного совета при заместителе председателя Госдумы Владиславе Даванкове по вопросам развития здравоохранения в РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 27.11.2024
Запуск «Орешника» позволил России «показать зубы», избежав при этом эскалации — NI
0
39
12:32 27.11.2024
Дефицит бюджетов регионов по итогам года составит порядка 100 млрд руб. — Силуанов
0
122
12:20 27.11.2024
В кабмине Армении сообщили, что Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане
0
139
12:05 27.11.2024
Все больше украинских беженцев хотят надолго остаться в Германии — DPA
0
167
12:00 27.11.2024
КНР надеется, что страны G7 откажутся от геополитических игр — МИД
0
171
11:32 27.11.2024
Путин отметил самобытный талант и удивительное обаяние Галины Польских
0
253
11:20 27.11.2024
Два БПЛА сбиты на подлете к Севастополю
0
234
11:05 27.11.2024
Замглавы МИД Ирана отправился в Осло, чтобы заложить основу для переговоров с США — СМИ
0
277
11:00 27.11.2024
Боснийское Сараево возглавило список самых загрязненных городов в мире
0
269
10:32 27.11.2024
В США стали задумываться, как не дать Еревану сойти с «демократического пути» — СВР РФ
0
338

Возврат к списку