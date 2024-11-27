Новая Еврокомиссия займется вытеснением российского СПГ из ЕС — фон дер Ляйен

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая Еврокомиссия приступит к вытеснению российского сжиженного природного газа (СПГ) с европейского рынка, что якобы должно снизить уровень цен на энергию. Соответствующее заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, представляя программу этого органа на сессии Европарламента, участникам которой предстоит утвердить новых еврокомиссаров.

«Мы должны изгнать российский природный газ с европейского рынка и активно инвестировать в зеленую энергетику, чтобы снизить цены для нашей промышленности и потребителей», — сказала она.