Лишь 14% однопартийцев Шольца верят в победу на досрочных выборах в Германии — опрос

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не верят в победу на предстоящих досрочных выборах в Бундестаг (парламент), лишь 14% считают ее возможной. Об этом свидетельствует опрос исследовательской компании Forsa для редакционного объединения RND.

Согласно опросу, в июле после исторически низкого результата для СДПГ на выборах в Европарламент (13,9%) почти треть социал-демократов все же верили, что партия в состоянии получить большинство в случае выборов в Бундестаг. Теперь, когда в стране предстоят досрочные парламентские выборы, 66% убеждены, что они не смогут получить первое место. Кроме того, большинство членов СДПГ считают, что их ждет результат ниже 20% (против 25% в 2021 году).

Опрос проводился 21–22 ноября, до того, как руководство СДПГ окончательно выбрало кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах действующего главу правительства Олафа Шольца. Альтернативным кандидатом считался министр обороны Борис Писториус. Опрос показал, что большинство членов СДПГ считают Шольца более подходящим кандидатом.

Несмотря на это, большинство участников опроса (64%) заявило, что с Писториусом у партии было бы больше шансов на выборах, не согласились с этим 23%.