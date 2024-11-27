0
0
77
НОВОСТИ

Лишь 14% однопартийцев Шольца верят в победу на досрочных выборах в Германии — опрос

14:12 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не верят в победу на предстоящих досрочных выборах в Бундестаг (парламент), лишь 14% считают ее возможной. Об этом свидетельствует опрос исследовательской компании Forsa для редакционного объединения RND.

Согласно опросу, в июле после исторически низкого результата для СДПГ на выборах в Европарламент (13,9%) почти треть социал-демократов все же верили, что партия в состоянии получить большинство в случае выборов в Бундестаг. Теперь, когда в стране предстоят досрочные парламентские выборы, 66% убеждены, что они не смогут получить первое место. Кроме того, большинство членов СДПГ считают, что их ждет результат ниже 20% (против 25% в 2021 году).

Опрос проводился 21–22 ноября, до того, как руководство СДПГ окончательно выбрало кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах действующего главу правительства Олафа Шольца. Альтернативным кандидатом считался министр обороны Борис Писториус. Опрос показал, что большинство членов СДПГ считают Шольца более подходящим кандидатом.

Несмотря на это, большинство участников опроса (64%) заявило, что с Писториусом у партии было бы больше шансов на выборах, не согласились с этим 23%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 27.11.2024
Число вакансий на одного квалифицированного работника в РФ возросло в 2,5 раза — Котяков
0
27
14:00 27.11.2024
Занявшая на выборах в Грузии второе место оппозиционная партия отказалась от мандатов
0
123
13:32 27.11.2024
ВС РФ освободили Новую Ильинку в ДНР
0
159
13:20 27.11.2024
Новая Еврокомиссия займется вытеснением российского СПГ из ЕС — фон дер Ляйен
0
194
13:05 27.11.2024
180 тыс. детей должны родиться в РФ с помощью ЭКО к 2030 году — Минздрав РФ
0
202
13:00 27.11.2024
Запуск «Орешника» позволил России «показать зубы», избежав при этом эскалации — NI
0
225
12:32 27.11.2024
Дефицит бюджетов регионов по итогам года составит порядка 100 млрд руб. — Силуанов
0
287
12:20 27.11.2024
В кабмине Армении сообщили, что Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане
0
298
12:05 27.11.2024
Все больше украинских беженцев хотят надолго остаться в Германии — DPA
0
326
12:00 27.11.2024
КНР надеется, что страны G7 откажутся от геополитических игр — МИД
0
318

Возврат к списку