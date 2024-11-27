Банк России до конца 2024 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке
18:20 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России с 28 ноября и до конца 2024 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, сообщил регулятор.
«Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — сообщил ЦБ.
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