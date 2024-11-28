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Ядерный зонтик России по новой доктрине распространяется на ОДКБ — Шойгу

11:00 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ядерный зонтик России по обновлений ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — сказал он в кулуарах совместного заседания СМИД, СМО, КСБ ОДКБ в Астане.

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