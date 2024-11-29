Тариф на газ для бытовых потребителей Молдавии увеличен на 27%

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило увеличение тарифов на газ по запросу газораспределительной компании «Молдовагаз».

Согласно опубликованному на сайте ведомства постановлению, в распределительных сетях низкого давления, к которым подключены в основном бытовые потребителей, тариф увеличен на 27,5% — с 12,1 лея ($0,6) до 15,50 ($0,8) за 1 тыс. куб. м. без налога на добавленную стоимость (8%). С учетом налога цена составит 16,7 лея ($0,9). Увеличение стоимости было обусловлено подорожанием самого газа, услуг по его доставке в страну и распределению, а также необходимостью покрытия тарифных отклонений за прошедший период, отметили в компании «Молдовагаз».