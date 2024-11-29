Кабмин РФ расширил перечень стран, подпадающих под продовольственного эмбарго

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14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России увеличило список государств, продукция которых находится под продовольственным эмбарго, говорится в постановлении кабинета министров.

Теперь, помимо США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, в перечень добавлена Новая Зеландия.