Соглашение с Израилем обязывает Ливан избрать президента за время перемирия — СМИ
16:00 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ливан должен избрать президента за период 60-дневного перемирия с Израилем в рамках соглашения о прекращении огня, должность главы государства остается вакантной с октября 2022 года. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники в ливанских спецслужбах.
«В ходе переговоров, которые привели к заключению соглашения, с посредниками была достигнута договоренность о том, что Ливан должен наконец избрать президента в течение 60-дневного перемирия», — заявил изданию высокопоставленный сотрудник госбезопасности Ливана.
«Сразу же после прекращения огня я назначу дату проведения заседания для избрания президента республики. <…> Оно будет назначено на 9 января», — приводит газета слова спикера Палаты депутатов Набиха Берри. Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября 2022 года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. 14 июня депутаты парламента предприняли 12-ю по счету попытку избрать главу республики. Однако ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов — 65 из 128.
Согласно принятому между христианами и мусульманами в 1943 году Национальному пакту о конфессиональных принципах государственного устройства Ливана, президентом страны избирают христианина-маронита, премьер-министром — мусульманина-суннита, а председателем парламента должен быть мусульманин-шиит. В отсутствие президента государственная власть принадлежит премьер-министру и его кабинету министров. Однако временное правительство Наджиба Микати обладает ограниченными полномочиями, что усугубляет политический и экономический паралич Ливана.
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