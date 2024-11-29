Нигер получил от РФ поставку военной техники — ТВ
16:32 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия российской военной техники была доставлена в Нигер. Об этом сообщил местный телеканал RTN.
По его данным, Нигер через министерство национальной обороны получил поставку военной техники из России. Она была перевезена на российских самолетах Ан-124 и принята на учет шефом логистического бюро Генштаба Нигера в присутствии военачальников страны.
Как отмечается в репортаже, очередная поставка демонстрирует укрепляющееся военно-техническое сотрудничество между Россией и Нигером. Она позволит Нигеру обезопасить тылы и усилить наступление на фронтах, чтобы окончательно решить проблему терроризма в стране.
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