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Власти КНР создали специальную группу по изучению опыта РФ по противодействию санкциям - СМИ

10:00 01.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай на примере России изучает способы противодействия западным санкциям. Об этом в субботу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, Пекин учредил специальную «межведомственную группу», которая изучает воздействие санкций на Россию и регулярно готовит отчеты для руководства страны. Цель такой деятельности — извлечь уроки из российского опыта смягчения влияния западных ограничений. В частности, для этого китайские чиновники якобы периодически посещают Москву и встречаются там с представителями российского Центробанка, Минфина и иных ведомств.

Интерес для КНР представляют в том числе российские «инициативы по развитию отечественного производства» в условиях санкционного давления, заявил один из собеседников газеты. Пекин, как утверждает The Wall Street Journal, может опасаться, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня, США и их союзники могут ввести против КНР санкции, аналогичные мерам, принятым против России в связи с украинским конфликтом.

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